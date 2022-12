Rode Kruis Ziekenhuis verliest miljoenenzaak van fiscus

Meningsverschil fiscus

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) werd in de herfst van 2014 overgenomen door Zorg van de Zaak, het zorgbedrijf van ondernemer Marius Touwen. Daarmee was het RKZ het vierde ziekenhuis in Nederland dat in private handen kwam, na het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.

Die drie ziekenhuizen zijn inmiddels failliet; dat lot bleef het Rode Kruis Ziekenhuis bespaard. Maar na de overname door de private zorggroep rees wel een meningsverschil met de Belastingdienst over de vraag of het ziekenhuis nu verplicht was om vennootschapsbelasting te betalen.