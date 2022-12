Curator failliet Miss Etam eist 4,5 miljoen euro van oud-eigenaar

De curator is niet de eerste met felle kritiek op de handelswijze van Rozenboom. Eerder beklaagde vakbond AVV zich al over het opknippen van zijn bedrijf in allerlei bv's, om vervolgens het deel met personeel failliet te laten gaan.

"Ik hoop op een principiële uitspraak in deze zaak, waarin de rechter zich uitspreekt over de manier waarop Rozenboom de doorstart heeft opgezet", zegt voorzitter Martin Pikaart van de AVV vandaag in het Financieele Dagblad.

Curatoren met tanden

Afgelopen weken hebben Nederlandse curatoren vaker hun tanden laten zien bij de afwikkeling van faillissementen.

Zo wist de curator van Neckermann.com met succes miljoenen te claimen bij een voormalige bestuurder van het winkelbedrijf, en slaagden de curatoren van Heiploeg met een claim van 13 miljoen euro op een oud-topman van de garnalenhandel.