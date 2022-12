'Godfather van de garnalenhandel' moet 13 miljoen kartelboete betalen

Curatoren Gerard Breuker en Pieter Lettinga stelden ex-topman Nienhuis aansprakelijk voor de schade van de failliete boedel. Volgens hen was hij als 'kwade genius en drijvende kracht' verantwoordelijk geweest voor de illegale prijsafspraken.

13 miljoen

In 2020 oordeelde de rechtbank Noord-Nederland in Groningen dat Nienhuis niet aansprakelijk is voor het volledige tekort in de failliete boedel, maar dat hij wegens onbehoorlijk bestuur wel aansprakelijk is voor een deel van de schade van de boete. De ex-topman moest ruim 13 miljoen euro aan de curatoren betalen.