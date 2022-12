Nieuwe verliesexplosie leidde tot bankroet Red je Pakketje en Instabox

Dat was onder meer een gevolg van het feit dat de bezorgservice pakketten voor het overgrote gedeelte op dezelfde dag bezorgde. "Dit is logistiek een uitdaging, omdat de bezorgwindow tussen 17 en 22 uur is."

Grote pakketten

Daarbij werden vaste prijzen per pakket afgesproken, ongeacht de maat van dit pakket. "Het gevolg hiervan was dat Red Je Pakketje goedkoop was voor het afleveren van grote pakketten en daar dan ook de meeste opdrachten van kreeg", aldus het verslag.

"Hierdoor pasten er minder pakketten in één bezorgauto en waren meer routes nodig. De kosten hiervan overtroffen de opbrengsten, waarbij uiteindelijk per pakket een verlies werd gemaakt van circa 88,5 procent."

Geen nieuw geld

Omdat de verliezen zo groot waren, trok de Zweedse eigenaar vorige maand onverwacht de stekker uit het bedrijf, aldus het verslag.