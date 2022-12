Verloren ruzie kost uitgever IEX kwart miljoen euro en aandelen

Volgens jurist Jeroen Kaspers die de certificaathouder in deze zaak bijstaat, is IEX inmiddels tegen de uitspraak over de dwangsommen in hoger beroep gegaan. "Die zitting heeft onlangs plaatsgevonden, en in februari verwachten wij daarover de uitspraak."

Vervelend dossier

Kaspers zegt die uitspraak met vertrouwen tegemoet te zien. "De aandelen zijn inmiddels geleverd, maar de verbeurde dwangsommen zijn opgelopen tot 80.000 euro." Volgens de jurist wil zijn cliënt anoniem blijven.

Financieel directeur Pennekamp zegt het dossier graag te willen sluiten. "Dit was een vervelend dossier. Door een vervelende samenloop van omstandigheden hebben we die aandelen vorig jaar niet goed kunnen leveren. Dat is inmiddels wel gebeurd, en we zitten nu alleen nog met de vraag over de boetes. Die uitspraak moeten we nog afwachten, maar wat ons betreft is de zaak afgerond."