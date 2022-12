Directeur moet opdraaien voor miljoenentekort bij failliete Neckermann-winkels

Daarbij komt nog dat Gratama niet de enige curator is die geld tegoed heeft van de Steenbergens. In september meldde RTL Z dat de broers in het faillissement van kabelbedrijf Nedfiber zijn veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim 800.000 euro.

'Geen goed nieuws'

Of Gratama verwacht nog iets voor de schuldeisers te kunnen binnenslepen, kan hij nog niet zeggen. "Over het algemeen is een persoonlijk faillissement in zo'n geval natuurlijk geen goed nieuws. Maar we moeten het nu afwachten."

Rowie Florijn, de curator van Ronald Steenbergen, bevestigt dat de curatoren in de faillissementen van Nedfiber, Readen en Neckermann hun vorderingen bij haar hebben ingediend. "Nu moeten we kijken of we activa te gelde kunnen maken. Daarvoor zullen we grondig onderzoek doen."