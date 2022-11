Nederlands Avion wilde met vliegsimulator de wereld veroveren, maar is nu failliet

Daarmee ontwikkelde het bedrijf de Phantom 320, een simulator die een vlucht van de Airbus 320 tot in het kleinste detail nabootst. Met dergelijke simulatoren worden piloten opgeleid. Avion levert niet alleen de simulator, maar volledige opleidingsprogramma's.

Wereld veroveren

De verwachtingen waren hoog. De Airbus 320 is een van de populairste commerciële verkeersvliegtuigen. Daarbij was de simulator van Avion simpeler dan de concurrentie en daardoor goedkoper in gebruik, zei toenmalig Avion-directeur Bart Slagter in 2017 in het AD.