Bedrijf van DSM en TU Delft failliet, miljoenen aan investeringen verdampt

Tien jaar geleden bundelden TU Delft en voedingsbedrijven DSM en CSM hun krachten in biotechbedrijf BPF. De onderzoeksfaciliteit moest innovatie en verduurzaming aanwakkeren, maar is nu failliet. "Dit is een zeer onverwachte en gevoelige situatie."

Het faillissement blijkt uit een melding in het Centraal Insolventieregister, en wordt bevestigd door een woordvoerster van het bedrijf. Zij verwijst voor een toelichting naar curator Emile ten Berge, die gisteren en vanochtend nog onbereikbaar was voor commentaar. Bioprocess Pilot Facility (BPF) is een onderzoeksfaciliteit van 5000 vierkante meter, gevestigd op het terrein van grootaandeelhouder DSM in Delft. De faciliteiten van BPF zijn echter ook toegankelijk voor andere bedrijven en universiteiten. Biotech Zij kunnen bij BPF testen of de biotechnologische processen uit het laboratorium op grotere, industriële schaal uitgevoerd kunnen worden. Daardoor speelt het bedrijf naar eigen zeggen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor een duurzamere productie van voedsel, materialen en chemicaliën. Naast aandeelhouders DSM, CSM en de TU Delft staken ook de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Den Haag geld in de onderzoeksfaciliteit. Vertrouwen Het faillissement van BPF komt als verrassing. Uit de laatste jaarrekening blijkt dat de aandeelhouders tientallen miljoenen in het bedrijf staken. Eind vorig jaar beschikte BPF nog over solide financiële buffers, met een solvabiliteit van 52 procent. Bovendien is de beursgenoteerde voedingsmiddelengigant DSM grootaandeelhouder, met een belang van bijna 50 procent. Lees ook: DSM splitst zich op en richt zich nog alleen op voeding en gezondheid Ook benadrukte het bedrijf in het laatste verslag dat er geen zorgen waren over de continuïteit. "Het management heeft vertrouwen dat het bedrijf een belangrijke rol zal blijven spelen in de wereldwijde duurzaamheidsveranderingen, omdat BPF innovaties versnelt." Door het verbreden van dienstverlening en het verhogen van het aantal diensten dacht BPF de omzet te kunnen verhogen. Ook verwachtte het te kunnen blijven profiteren van subsidies. Een werknemer die anoniem wil blijven, noemt het faillissement een 'zeer onverwachte en gevoelige situatie, met name voor de BPF-medewerkers'. Bij het bedrijf werken ongeveer 40 mensen. Miljoenenverliezen Uit de jaarrekening valt wel af te leiden dat BPF miljoenenverliezen maakte. Het bedrijf had een kredietaanvraag van 2,5 miljoen euro uitstaan bij DSM, die nog niet was afgerond. Ook stapte Corbion (voorheen CSM), dat een belang van 31 procent had, begin dit jaar uit als aandeelhouder. Curator Ten Berge kon gisteren en vandaag nog niet dieper ingaan op de vraag waarom het op het oog solide biotechbedrijf toch op de fles ging, en wat de kansen op een doorstart zijn.