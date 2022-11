Corporaties pakken in jaar tijd 30.000 slecht geïsoleerde huizen aan

Zonnepanelen

Ruim 80 procent van de corporatiewoningen is nu uitgerust met zeer zuinige cv-ketels. Het percentage huizen met zonnepanelen is het afgelopen jaar gestegen van 13 naar ruim 16. Ook is veel geïnvesteerd in vloer-, gevel- en dakisolatie. Ruim een miljoen sociale huurwoningen hebben nu een energielabel B of hoger.

Bovendien is door nieuwbouw het aandeel zeer goed geïsoleerde woningen (Label A++ of hoger) toegenomen van 30.000 tot ruim 44.000. Voor alle huurwoningen samen is door de verbetering 2 procent minder energie nodig.