Hoe succesnummer Red je Pakketje het zelf niet redde: 'Ik voel me genaaid'

"Door het aantrekken van een nieuwe investeerder is funding met bijbehorende continuïteit gewaarborgd", schreef oprichter Rohn opgelucht in zijn jaarrekening over 2020, die hij in de zomer van 2021 inleverde bij de Kamer van Koophandel.

Groeiversneller

Naar buiten toe werd de overname gepresenteerd als groeiversneller. "Met Instabox zijn we in staat verder te groeien en onze dienstverlening uit te breiden met de snelste bezorging in de markt", ronkte Rohn, die zelf directeur Benelux werd. In het Financieel Dagblad (FD) werd de verwachting uitgesproken dat dat jaar de omzet zou verdrievoudigen, tot 35 miljoen euro.