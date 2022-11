Gestopte kweker verwacht geen verlies dankzij goudgerand gascontract

Supermarktbaas in tuinbouw

Ondernemer Leen Hoogvliet opende in 1968 een winkel in het Westlandse dorpje Kwintsheul, en bouwde dat bedrijf uit tot een regionale supermarktketen. Inmiddels exploiteert hij 71 supermarkten in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Met een geschat vermogen van 435 miljoen euro staat de ondernemer op de 110ste plaats in de nieuwste Quote 500.

Hoogvliet bracht zijn supermarkten en vastgoed onder in een bedrijf dat officieel Watertoren Hazerswoude heet, maar bekend staat als de Hoogvliet Groep. Dat bedrijf is gevestigd in een prachtig gerenoveerde watertoren.

Daarnaast investeerde zijn bedrijf ook in andersoortige ondernemingen. Zo nam het belangen in de Limburgse groenteteler Speulhof / Van Dijck Groenteproducties en de Zuid-Hollandse bollenkweker Moolenaar.

Eind 2020 nam Hoogvliet ook een belang van 20 procent in de grote orchideeënkweker SO Natural. In maart 2021 werd dat belang uitgebreid tot 80 procent. De oprichterfamilie Smaal bezit nog de overige aandelen.

Die investering had door de explosie van de gasprijs kunnen uitlopen op een financiële domper. Voor het kweken van orchideeën heeft SO Natural namelijk veel gas nodig. Maar dankzij de verkoop van inkoopcontracten waarmee de gasprijs langdurig is vastgezet, kan de investering voor de supermarktbaas toch nog goed uitpakken.