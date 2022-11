Hoge gasprijs nekt SO Natural, de grootste orchideeënkweker ter wereld

Door de fusie van twee van hun bedrijven in Moerkapelle en Bleiswijk in 2008 ontstond SO Natural. Met de teelt en verkoop van 14 miljoen orchideeën per jaar is dat de grootste kweker van die potplanten ter wereld.

Het bedrijf levert aan supermarkten en winkelketens door heel Europa. In 2021 was moederbedrijf SO Group goed voor een omzet van 38,5 miljoen euro, en een nettowinst van 2,7 miljoen euro.

Problemen

Toch stond het bedrijf er door een lastige markt in de jaren voorafgaande aan 2020 niet heel geweldig voor. Volgens de jaarrekening over 2021 was er die jaren sprake van 'een verslechtering van de netto kasstromen, druk op de liquiditeit en het niet kunnen voldoen aan het convenant en aflossing schema met de banken'.