'Tonnen cash aangetroffen tijdens inval bij teruggetreden Jumbo-topman'

De Fiod deed in september op een groot aantal plaatsen invallen in het kader van een onderzoek naar witwassen en btw-fraude in de autohandel. De woning van Frits van Eerd was een van de adressen waar de opsporingsdienst binnenviel.

Jumbo-topman

Van Eerd trad niet veel later tijdelijk af als topman van Jumbo, de supermarktgigant die in handen van zijn familie is.