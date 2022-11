Online interieurwinkel Made.com wil uitstel van betaling

Van beurswaarde van ruim 775 miljoen pond bij de beursgang van Made.com in juni 2021 was al vrijwel niets meer overgebleven.

Dalende vraag

Made.com, dat ook in Nederland actief was, neemt sinds vorige week woensdag geen nieuwe bestellingen meer aan. Het in 2010 opgerichte bedrijf waarschuwde een dag eerder al dat het geld snel op zou raken als zich geen nieuwe financier of koper zou aandienen.

De webwinkel kampte dit jaar met een dalende vraag naar zijn meubels en woonaccessoires, die op het hoogtepunt van de coronacrisis nog goed verkochten door lockdowns.