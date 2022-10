Hoe de Nederlandse familiebrouwer Swinkels Cuba wil veroveren

AB Inbev is zeer vatbaar voor eventuele strafmaatregelen van de Amerikaanse overheid. De multinational is met dochter Anheuser-Busch, bekend van het biermerk Budweiser, namelijk prominent aanwezig in de VS.

Amerikaanse dochter

Als Brabantse brouwer lijkt Swinkels minder kwetsbaar voor Amerikaanse sancties, maar dat is niet helemaal waar. Zo exporteert het familiebedrijf ook bier naar de VS en is het eigenaar van de Amerikaanse drankengroothandel Latis.