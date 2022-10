Online interieurwinkel Made.com Nederland uit de lucht

De Britse online interieurwinkel Made.com bestaat sinds 2010, en was vorig jaar goed voor een omzet van 434 miljoen Britse pond (500 miljoen euro).

In 2014 opende het bedrijf zijn eerste popup-winkels in Nederland. Het bedrijf rekende Nederland naast Duitsland en Frankrijk tot zijn belangrijkste markten op het vasteland van Europa.

Amsterdam

In 2016 volgde een winkel op de Overtoom in Amsterdam, die een jaar later werd verruild voor een grotere showroom op het Rokin in dezelfde stad. In die ruimte van 500 vierkante meter konden klanten de meubels bekijken, voordat zij die online bestelden.