Hoge gasprijs brengt aluminiummaker Aldel op rand faillissement

Met de hoge gasprijzen is het heel lastig om een bedrijf in Nederland draaiende te houden als er niet meer hulp komt van de overheid. Ze wijst erop dat soortgelijke bedrijven in buurlanden veel meer overheidssteun hebben gekregen.

Langer in problemen

Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer. Eind vorig jaar moesten al zo'n 120 mensen vertrekken bij Aldel toen directeur Chris McNamee het bedrijf overnam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital.

Met die overname werd toen een dreigend faillissement afgewend. De onderneming is sinds 2013 daarbij al twee keer failliet gegaan. Telkens lukte het om een doorstart te maken, maar of dat nu weer het geval zal zijn, is volgens Zwart nog maar de vraag. "Dat weet niemand."