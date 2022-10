Na 34 jaar in dienst ontslagen om inkijken bankrekeningen ex-man

Om te voorkomen dat medewerkers toch ongeoorloofd in klant- of rekeninggegevens kijken, hanteert de bank een detectiesysteem. Als een medewerker drie keer een verdachte raadpleging heeft gedaan, stelt een interne afdeling een onderzoek in.

Rekeningen ex-man

Bij de betreffende bankmedewerkster ging deze interne alarmbel in januari 2020 voor het eerst af. Daarvan ontving zij ook zelf een mail. In oktober 2020 was het weer raak, en begin april 2021 opnieuw. Daarop startte de bank een onderzoek.