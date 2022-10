Fraudeur moet 412.000 euro aan bonussen terugbetalen

Nidera is een internationale graan- en oliehandel, die eveneens handelde in biobrandstoffen. In 2014 werd het bedrijf overgenomen door het Chinese staatsbedrijf Cofco.

Megafraude

In die periode maakte Nidera bekend dat het bedrijf het slachtoffer was geworden van een megafraude, waardoor het een kwart miljard dollar moest afschrijven. Die schade zou grotendeels het gevolg zijn van een fraude door een medewerker, die zich tussen 2008 en 2014 had opgewerkt van trainee tot manager van de afdeling biobrandstoffen.