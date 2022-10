Nederlands Bavaria bouwt brouwerij in Cuba, biergigant AB Inbev woedend

AB Inbev is in Nederland bekend van merken als Hertog Jan, Jupiler, Leffe en Budweiser. Via een joint venture met een Cubaans staatsbedrijf is de biergigant al jaren actief in Cuba, met een brouwerij in Holguin en merken als Bucanero en Cristal.

Exclusiviteit

In 2002 kreeg de onderneming van de Cubaanse overheid het exclusieve recht om 30 jaar lang in Cuba bier te maken en te verkopen. Maar in 2019 werd deze exclusiviteit ingetrokken. Om te protesteren tegen die beslissing is de biergigant een arbitragezaak begonnen.