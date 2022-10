Sligro aast op rokende puinhopen van Makro en Metro België

Sligro boekte vorig jaar een omzet van 1,9 miljard euro en een winst van 20 miljoen. Het bedrijf is al jarenlang actief in België, waar het in 2016 en 2017 de groothandels Java Foodservice en ISPC overnam.

Verlieslijdend

Voorlopig zijn Sligro’s Belgische activiteiten met een omzet van 168 miljoen en een verlies van 11 miljoen nog niet indrukwekkend. Maar in februari schreef het concern in het persbericht met de jaarcijfers te verwachten in België 'binnen enkele jaren winstgevend' te zullen zijn.