Huisbankier van deurwaardersgigant GGN draait kredietkraan dicht

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z in de jaarrekeningen van GGN Mastering Credit.

Na eerdere tegenvallende jaren zag GGN de omzet en winst in 2021 opnieuw fors dalen. Zelf zegt het deurwaarderskantoor in een reactie (zie kader onderin) dat de resultaatverslechtering het ingecalculeerde gevolg is van een bewuste strategiewijziging, maar uit de jaarrekeningen blijkt iets anders.

Grootste deurwaarder

GGN is het grootste deurwaardersbedrijf van Nederland, vorig jaar goed voor 366 voltijdsbanen en een bruto-omzet van bijna 38 miljoen euro.