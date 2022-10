Ton van Veen neemt tijdelijk roer supermarktgigant Jumbo over

"De recente ontwikkelingen rondom Frits laten ons niet onberoerd. Vanzelfsprekend krijgt hij alle steun en respect bij het moeilijke besluit zich tijdelijk terug te trekken uit de Jumbodirectie", zegt Karel van Eerd, voorzitter van de raad, in een persbericht.

Logische kandidaat

Ton van Veen is een logische kandidaat om het roer van Jumbo tijdelijk over te nemen. Hij was tussen 2004 en 2022 financieel directeur van Jumbo, dat in deze periode uitgroeide tot de tweede grootste supermarktketen van Nederland.

Inmiddels telt Jumbo zo'n 700 vestigingen en een omzet van bijna 10 miljard euro. Van Veen geldt bovendien als vertrouweling van de oprichtersfamilie Van Eerd.