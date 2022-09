Ondernemende zussen Vedder na ruzie toch zelfstandig verder

In een interview in de weekendbijlage van het Financieele Dagblad van vorige week zeggen de zussen dat zij onlangs toch hun minderheidsaandeelhouder hebben uitgekocht. "Sinds deze zomer zijn we weer volledig eigenaar van Vedder & Vedder", aldus Esther.

Moeilijke periode

Anne omschrijft het conflict daarin als een van de 'moeilijkere periodes die ook bij ondernemen horen'. "De weg daarnaartoe was niet altijd makkelijk, het kwam tot een rechtszaak. Dan heb je soms best even een down-momentje. Gelukkig zitten we nooit tegelijk in de put, de een kan de ander er altijd weer uittrekken."