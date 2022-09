Kan verdachte Frits van Eerd aanblijven als topman Jumbo?

"Zijn taken zouden overgenomen kunnen worden door een interimmer, een gedelegeerd commissaris of een nieuwe bestuurder. Bij een beursgenoteerd bedrijf zou daar al heel snel over worden nagedacht, maar Jumbo is een familiebedrijf. Uiteindelijk bepaalt de familie of Van Eerd kan blijven zitten of niet", aldus de hoogleraar corporate governance aan Nyenrode Business Universiteit.

Op non-actief

Een recent voorbeeld van een beursgenoteerd bedrijf waar een bestuurder die werd verdacht van strafbare gedragingen of wangedrag gedurende een onderzoek tijdelijk op non-actief werd gezet, is Just Eat Takeaway.