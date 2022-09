Zieke schilder die door werkgever werd bespioneerd krijgt 55.000 euro

Een week later riep het bedrijf de schilder opnieuw op om passende werkzaamheden te verrichten, en doet hem een voorstel om zijn arbeidscontract te ontbinden. Dat voorstel, en ook een tweede, wijst de medewerker af.

Op 12 maart 2020 wordt de schilder aan zijn schouder geopereerd, waarna hij volgens de bedrijfsarts drie tot zes maanden moet herstellen.

Recherche

In de zomer bereiken de werkgever geruchten dat de man thuis werkzaamheden zou verrichten. Hierop schakelt het bedrijf een recherchebureau in, dat de man thuis observeert. Hoe lang de man wordt gadegeslagen of wat de rechercheur waarnam, is onbekend.