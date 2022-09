Cryptovastgoedbedrijf wilde marktleider worden, maar is nu failliet

Maar nu blijkt de beoogde marktleider vorige week dinsdag failliet te zijn gegaan. Curator Daphne Beunk zegt nog niet te kunnen zeggen of het bedrijf een serieuze aanbieder van cryptoproducten was, of een cowboy.

"Het faillissement is van vorige week, dus het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. Ik kan, wil en mag er geen uitspraken over doen", zegt Beunk.

Investeerders

Ook zegt zij nog niet te kunnen zeggen hoeveel investeerders zijn ingestapt bij Fundum Capital, en hoeveel geld zij hebben ingelegd. Het bedrijf bestaat weliswaar nog maar anderhalf jaar, maar in de cryptosector worden soms in korte tijd miljoenen opgehaald.