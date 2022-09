Broers achter failliet glasvezelbedrijf Nedfiber dupeerden schuldeisers

Bovendien zit ook nog een andere curator achter de broers aan, met een schadeclaim die in de miljoenen kan lopen. In die zaak - over het faillissement van winkelketen Neckermann - heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan, laat curator Seerp Gratama weten.

Joop en Gerard Steenbergen zijn onbereikbaar. Het telefoonnummer van het kantoor van Readen Retail wordt niet meer beantwoord, en verschillende andere pogingen om contact te leggen mislukten. Uit de uitspraak blijkt dat de broers tijdens het hoger beroep niet verschenen.