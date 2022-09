Beleggersvereniging wil miljarden van Philips wegens slaapapneukwestie

In bepaalde apneu-apparaten van Philips kon isolatieschuim afbrokkelen, wat mogelijk ernstige gezondheidsschade voor patiënten oplevert. Het bedrijf moet daardoor zo'n 5,5 miljoen apparaten terugroepen.

Op de korrel

De problemen werden vorig jaar bekend, maar uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was. Franse openbaar aanklagers startten eerder al een vooronderzoek naar Philips vanwege de kwestie. Ook justitie in de VS heeft Philips op de korrel.