Beursgang sportwagenbouwer Porsche wordt miljardenfeestje

2. Hoe ontstonden die banden?

Er zijn altijd nauwe banden geweest tussen Porsche en Volkswagen. Zo ontwierp stamvader Ferdinand Porsche in de jaren dertig de Volkswagen Kever. Later werkte Porsche regelmatig samen met Volkswagen aan de ontwikkeling van nieuwe modellen. Daarin werden vaak ook onderdelen van VW en dochterbedrijf Audi gebruikt.

Dat de puissant rijke oprichtersfamilies achter Porsche ooit een belang in Volkswagen opbouwden, is dus niet vreemd. En dat Volkswagen tussen 2009 en 2012 vervolgens de sportwagenbouwer Porsche opslokte, is ook wel te verklaren.