Geflopt Hudson's Bay hoeft geen 40 miljoen te lappen voor Amsterdams pand

Als dat de bedoeling van de pandeigenaar was geweest, had die dat nadrukkelijk in het contract moeten laten opnemen, aldus de rechter. Dat betekent dat Zurich kan fluiten naar ruim 40 miljoen euro.

Advocaat Jurjen de Korte van Hudson's Bay zegt tevreden te zijn over de uitspraak. "Dit hadden wij ook wel verwacht, aangezien er in de overeenkomst nu eenmaal staat dat de garantie eindigt als er een nieuwe huurder is gevonden."