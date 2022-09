Twee jaar gratis huren: betaalreus Adyen sloot gouden deal voor Amsterdams pand

"Het klopt dat er incentives zijn gegeven. De partijen hadden dit eigenlijk geheim willen houden, maar het is nu toch openbaar geworden. De verhuurder heeft zeker wel even moeten slikken, maar omdat Adyen een heel solide huurder is die een langdurend contract sloot, is het indirecte rendement toegenomen", aldus de makelaar.

"In plaats van een risicovol warenhuis zit er nu langdurig een triple-A huurder in, waardoor de beleggingswaarde is gestegen. Met die locatie en die huurder is het nu echt een 'trofee-gebouw' geworden."

Corona

Volgens Schut speelde corona geen grote rol bij de beslissing van Zurich om akkoord te gaan met de voor Adyen gunstige voorwaarden.