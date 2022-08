Van hip naar hopeloos: waarom sherry gered moet worden met miljoenensubsidie

In 1987 erkende wijnjournalist Wim Mey in zijn standaardwerk over sherry de problemen, maar voorspelde hij ook herstel. "De lente is aangebroken in Jerez (…) Na enkele jaren van herbezinning is het vertrouwen in de sherry weer terug."

Valse hoop, want daarna zakte de totale consumptie nog veel dramatischer weg, van 150 tot zo’n 30 miljoen liter in 2019.

Gesjoemel met kwaliteit

Volgens de Britse website Sherry Notes zette het verval in toen Spanje in 1986 toetrad tot de Europese Unie, en daardoor haar sherry-industrie niet meer met royale subsidies kon ondersteunen. Daarnaast had de populariteit van de wijn geleid tot overproductie en gesjoemel met de kwaliteit.