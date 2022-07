Zorgen om Makro Nederland na verkoop Belgische tak

'Speculatie'

Woordvoerder Martin Neipp van Metro wil geen antwoord geven op de vraag of het Duitse concern na België ook Makro Nederland wil afstoten. "Ons bedrijfsbeleid is om nooit te reageren op marktgeruchten of speculaties."

Neipp zegt wel dat Metro 'volledig gecommitteerd' is aan Makro Nederland. "Wij steunen het nieuwe managementteam volledig in haar uitvoering van de lokale groothandelsstrategie, die past in de strategie van Metro."