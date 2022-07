Vlaggenschip Bijenkorf schrapt helft koopavonden om personeelstekort

Vermeulen roept De Bijenkorf en andere winkels zelfs op om structureel eerder dicht te gaan. "De Bijenkorf is trendsetter als het gaat om het oprekken van de winkeltijden", aldus de bestuurder. "Wat ons betreft is deze afbouw van de koopavonden in Amsterdam het keerpunt, en het startpunt van een landelijke discussie over de winkeltijden."

Volgens haar 'past de normalisering van de winkeltijden op veel manieren in de huidige tijdgeest', waarin bedrijven te maken hebben met personeelstekorten en maatregelen moeten nemen om energie te besparen.

Bonussen

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Bijenkorf met maatregelen rond personeelsschaarste in het nieuws komt.

Vorige week werd bekend dat het warenhuis 39 sleutelmedewerkers een extra bonus van gemiddeld 20.000 euro heeft geboden, om te voorkomen dat zij als gevolg van de krappe arbeidsmarkt worden weggekocht door de concurrentie.