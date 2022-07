Groothandel Makro blijft bloeden, megaverlies van 67 miljoen

Interim-directeur Fraser Parker schrijft in het verslag dat het voortbestaan van Makro Nederland ondanks de verliezen en de negatieve kasstroom toch niet in gevaar komt, dankzij de financiële steun van het Duitse moederbedrijf Metro Cash & Carry. Dat is goed nieuws voor de 3500 werknemers.

Directeur vervangen

Directeur Peereboom, die de reorganisatie in het voorjaar 2021 niet wilde toelichten omdat de tijd daarvoor niet rijp was, stapte eind vorig jaar op. Sindsdien werd zijn functie tijdelijk waargenomen door de Canadees Parker, die in juni werd opgevolgd door Andries Govaert.