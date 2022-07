De Bijenkorf bindt belangrijke werknemers met 767.000 euro aan extra bonussen

"Daarom is er in september een retentiebonusplan opgezet om 39 medewerkers op zogenoemde risicovolle posities aan boord te houden. Deze bonus zal in september 2023 worden betaald aan de medewerkers, als zij op dat moment nog in dienst zijn."

Bonus 767.000 euro

Uit het verslag blijkt dat De Bijenkorf voor het bonusplan tot dusverre 767.000 euro heeft gereserveerd. Dat is gemiddeld een kleine 20.000 euro per werknemer. De warenhuisketen reageerde nog niet op een verzoek om een toelichting.