Corona en inflatie nekken hip horecahuis achter Happyhappyjoyjoy

De curator benadrukt dat enkele vroegere formules en deelnemingen van het horecabedrijf niet in het faillissement vallen. Eind 2020 verkocht I.Q. Creative al de formules Supperclub, Supperclub Cruise en Bar Rouge aan een andere ondernemer. Die hebben dus geen last van het bankroet.

Geen last

"Dat geldt ook voor het restaurant Wolf Atelier, waarin het bedrijf een deelneming heeft. En de vestiging van Happyhappyjoyjoy aan de Zuidas, dat van een franchisenemer is."

Wel vallen de andere restaurants van Happyhappyjoyjoy en het onlangs heropende Envy in de failliete boedel. Volgens de curator is het nog te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele doorstart.

"De locaties zijn populair, dus die zullen beslist wel weer gevuld worden. Maar of dat ook door dezelfde restaurants is, weet ik nog niet. We moeten daarvoor de biedingen afwachten."