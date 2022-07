ABN Amro door eigen medewerkers voor tonnen getild

ABN Amro kon vandaag nog niet op de uitspraak reageren. "Wij zijn de uitspraak nog aan het bestuderen", aldus een woordvoerder van de bank. Daardoor is onder meer nog onbekend of ABN Amro in cassatie wil gaan tegen het oordeel van het hof, omdat de medewerker zijn bonussen niet hoeft terug te betalen.

Advocaat Gert de Gelder van de ex-bankmedewerker laat weten dat zijn cliënt teleurgesteld is over de uitspraak. "Hij is van mening dat hij niet heeft gefraudeerd, en dat hij juist veel geld voor de bank heeft verdiend door goedkoop een schitterende pashouder in te kopen. Het hof ziet dat dus iets anders. We moeten nu proberen om het met de bank op te lossen."