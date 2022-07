DNB geeft cryptobeurs Binance miljoenenboete voor illegale activiteiten

Binance heeft al langer een reputatie dat het van alles doet om onder toezicht uit te komen. Zo is het bedrijf officieel gevestigd op de Kaaimaneilanden. Er is een kantoor in Singapore, maar het bedrijf heeft geen officieel hoofdkantoor.

Oprichter Changpeng Zhao zei eerder dat dit is omdat het bedrijf decentraal werkt, net als de cryptomunten waar het in handelt. Meerdere toezichthouders in de wereld hebben Binance al te verstaan gegeven dat zijn werkwijzen niet door de beugel kunnen.