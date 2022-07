Bedenkster kreeg geen stuiver voor succesvol tv-format Paleis voor een Prikkie

De producent bood het programma aan bij televisiebedrijf Talpa van John de Mol, die toehapte. Talpa-zender SBS6 zond begin 2018 het eerste seizoen van Paleis voor een Prikkie uit.

Talpa betaalde 370.000 euro aan productiekosten voor zes uitzendingen, maar dwong wel af dat het in ruil daarvoor de helft van de zogenoemde formatrechten kreeg. Voor de bedenkster en de producent resteerde dus elk 25 procent. Ook hoefde Talpa zelf geen formatvergoeding aan de eigenaren te betalen.

Succesvolle seizoenen

Paleis voor een Prikkie beleefde vier succesvolle seizoenen, waarbij de bedenkster van het programma nog even als eindredacteur betrokken was. Eind 2019 stapten Jansen en Smit over naar RTL.