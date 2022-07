Verdwenen 7 ton subsidiegeld voor Groningen blijft foetsie

Publiek geld

In 2020 ontving het bedrijf een kapitaalinjectie van ruim 4 miljoen euro voor de bouw van de eerste 'on demand kledingfabriek van Europa' in Groningen. De grootste investeerder was het Groeifonds van de Economic Board Groningen, een subsidieloket dat is opgezet om met publiek geld de economie van het aardbevingsgebied in de provincie te versterken.