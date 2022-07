Gedupeerden appfraude eisen ton van onlinebank Bunq

Bunq: veiligheid is speerpunt

Gevraagd om een reactie zegt Bunq niet te kunnen ingaan op specifieke fraudegevallen. "Met het oog op privacy kunnen we helaas niet ingaan op individuele cases." Wel stuurt de bank een algemene reactie op het belang van veiligheid voor de bank en de kritiek van de Consumentenbond en toezichthouder DNB.

"Veiligheid & privacy is een van de speerpunten van Bunq. Om die reden maken we gebruik van de allerlaatste technieken zoals Artificial Intelligence. Zo kunnen we bij misbruik veel sneller en effectiever ingrijpen. Bunq maakt zich al lange tijd sterk voor nauwere en bredere samenwerking. Alleen samen kunnen we effectief optreden tegen fraude."

"Daarbij zijn we de enige bank die het tegen de DNB op durft te nemen om fraudedetectie naar een hoger niveau te tillen. Dit is in feite waar de huidige rechtszaak om draait."

Consumentenbond

Bunq zegt verder dat de zorgen die de Consumentenbond begin vorig jaar uitsprak, 'niet actueel' meer zijn. "De Consumentenbond heeft erkend dat we een 'IBAN-naam-check' in recordtijd hebben geïmplementeerd." Dat is een check of de combinatie van rekeningnummer en rekeninghouder klopt, waarmee fraude soms kan worden voorkomen.

"Feit is dat onze samenwerking met de Consumentenbond achter de schermen (...) efficiënt en zonder haperingen verloopt", aldus de bank in zijn reactie. Daarbij verwijst Bunq naar een 'artikel', dat in feite een persbericht van de bank blijkt te zijn, waar de Consumentenbond helemaal niet achter staat.

"Daarin staat onder meer een ongeoorloofde quote van ons", aldus woordvoerster Joyce Donat. "Destijds heeft de bank die onder onze druk verwijderd, maar het bericht is toch op enkele sites blijven staan."

Donat spreekt haar afkeuring uit over het feit dat de bank desondanks nu naar dat bericht verwijst. "Wij zullen daarover opnieuw contact met ze opnemen." Wel geeft zij aan dat het aantal klachten over Bunq in vergelijking met begin vorig jaar flink is afgenomen.