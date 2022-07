Oudste online drogist Drogisterij.net komt terug na faillissement

In het faillissementsverslag is nu te lezen dat de omzet van Drogisterij.net tussen 2019 en 2021 kromp van ruim 16 miljoen naar nog geen 11 miljoen euro. In die drie jaren maakte het bedrijf een verlies van opgeteld 2,6 miljoen euro.

Coronacrisis

Volgens het verslag wijt de leiding van Drogisterij.net het bankroet onder meer aan de kleine marges van webwinkels, hogere kosten voor adverteren via Google en een verouderde website.