Onlinebank Bunq breekt belofte: ook in 2022 verliezen

Bunq gaat dus vol gas en dat kost geld, zegt het bedrijf. "Wij richten ons vooral op groei door marketing en fusies en overnames. Als gevolg van deze groeistrategie verwachten wij in 2022 verdere startupverliezen."

Volgens woordvoerster Stasia Maltseva heeft Bunq geen beloftes verbroken. "Wij zeiden destijds te verwachten dat we voor het eind van 2021 maandelijks break even zouden draaien. Daarmee hebben we geen belofte afgegeven dat we winstgevend zouden worden of zonder verlies zouden draaien."