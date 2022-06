Riverdale groeide uit tot succesvol woonmerk, maar is nu failliet

Curator: 'optimistisch over doorstart'

Curator Tideman zegt optimistisch te zijn over de kansen voor een doorstart van Riverdale. "Er zijn een aantal geïnteresseerde partijen die dat graag willen doen." Over hun identiteit of de kans op een doorstart kan hij nog niets zeggen.

De curator schrijft het faillissement toe aan een aantal problemen in het verleden, gecombineerd met huidige tegenvallers. "Het ging al wat langer niet goed met het bedrijf, maar in 2021 is er een herstructurering doorgevoerd. Maar nu is toch gebleken dat de activiteiten in de huidige vorm niet meer doorgezet kunnen worden.

Volgens Tideman speelde daar de coronacrisis een rol in. "Die heeft niet geholpen, maar ook recente problemen als de prijsstijgingen, de logistieke problemen in China en de hogere transportkosten hebben de weg naar boven bemoeilijkt."

Voordat hij zich verder verdiept in de oorzaken van het faillissement zegt hij zich eerst te richten op een mogelijke doorstart. "De focus ligt nu bij een eventuele continuering van de activiteiten en het behoud van werkgelegenheid."