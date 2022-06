Wereldberoemd Lycra, van wielerbroeken en lingerie, afgepakt van Chinezen

Omdat Lycra in een Nederlandse vennootschap is ondergebracht, belandde de zaak tussen de Chinese eigenaar en de schuldeisers voor de rechtbank Amsterdam. Die oordeelde eind vorige week dus dat de schuldeisers de hand mogen leggen op Lycra.

Nederlandse werknemers

Of en zo ja welke gevolgen de overname heeft voor de 150 werknemers van de Lycra-fabriek in Kerkrade is nog niet duidelijk. Nadat winkelketen Hema uiteindelijk in andere handen was gekomen, voerden de nieuwe eigenaren een ingrijpende reorganisatie door, waarbij een deel van de internationale ambities in de vuilnisbak verdwenen.

Bij de Limburgse vestiging van het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar. Lycra-topman Julien Born reageerde nog niet op een gemaild verzoek om een toelichting. Advocaat Tom Ensink, die in de zaak optrad voor de Chinese eigenaren, zegt niets over de zaak te kunnen zeggen.