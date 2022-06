Hoe de iconische make-upmaker Revlon (toch) onderuit ging

De Unilever-connectie

In 1999 probeerde eigenaar Perelman zijn cosmeticabedrijf Revlon al eens te verkopen, waarbij Unilever als mogelijke koper werd genoemd. Geschatte waarde destijds: 3 miljard dollar.

De Brits-Nederlandse voeding- en zeepgigant had in de jaren negentig flink geïnvesteerd in zijn ambities op de markt voor luxe-verzorgingsartikelen. Zo bezat het concern al het cosmeticahuis Elizabeth Arden en parfummakers als Calvin Klein.

Maar in plaats van de aankoop van Revlon, stapte Unilever niet veel later juist uit deze markt na zware tegenvallers. In 2000 verkocht het Elizabeth Arden, en vijf jaar later de parfumbedrijven.

Ironisch genoeg kwam Elizabeth Arden in 2016 uiteindelijk terecht in handen van Revlon. Het bedrijf van Perelman betaalde er destijds 870 miljoen dollar voor. Revlon is nog steeds eigenaar van de voormalige Unilever-dochter, maar de waarde van de bedrijven samen is inmiddels geslonken tot zo'n 200 miljoen dollar.