Duurzaam pakketbedrijf Parcls blijkt bodemloze put: 2,4 miljoen verdampt

Dat blijkt uit het onlangs verschenen eerste faillissementsverslag van curator Angelina Bakker.

Duurzaam

Parcls was een duurzame pakketdienst met vestigingen in binnensteden waar pakketvervoerders als DHL, DPD en GLS hun pakketten konden afleveren. Omdat die pakketten vervolgens konden worden afgehaald of bezorgd per bakfiets, zou dat veel verkeersbewegingen en uitlaatgassen in de stad schelen.