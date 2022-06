Hoe Drogisterij.net, de oudste online drogist, op de klippen liep

Omslag sentiment

Van de omslag in het sentiment trok Santifort zich niets aan. "Op feestjes reageerden mensen aanvankelijk vol ontzag als je vertelde dat je een webwinkel had. Daarna werd dat medelijden. Dat kon me nooit veel schelen, omdat wij maar bleven groeien."

Al snel verhuisde Drogisterij.net naar een eigen bedrijfshal in Stellendam, die werd uitgebreid tot 2000 vierkante meter. Later opende het bedrijf nog een vestiging in Rotterdam.

Succes

De onderneming groeide gestaag door tot een omzet van ruim 7 miljoen euro in 2011. Met een 76-ste plek in de top 100 webwinkels van vakmagazine Twinkle was het destijds de grootste online drogisterij van Nederland.